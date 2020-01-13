pro100tak Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда #60





(Полноправные пользователи) Сообщений: 433

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:33 Цитата: maxsaf:

Или предлагая поймать Сталкера и отпинать, как тот адвокат предлагал?

а эта реплика тянет аж на 100500. Так говорит нынешняя младая поросль? Не знаю на этот счет, а насчет Сталкера - ему, видать, надо где-то сховаться на время, чтоб не отпинали



[Исправлено: pro100tak, 14.01.2020 - 09:34]