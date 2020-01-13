Цитата: лимон:

а проверка документов уже не причина?

Нет, не причина. Останавливают за нарушение ПДД или по ориентировке. Возможно он просто управлял автомобилем соответственно своему состоянию. Или, к примеру, перепугался при виде патрульной машины и допустил нарушение правил по этой причине.