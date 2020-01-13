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§ NG.kz
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37758
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно было оглашено сегодня, 13 января. Судья Марияш Жамалиева завершила рассмотрение иска, направленного в СМЭС Центом защиты прав потребителей Рудного. Истец требовал запрета эксплуатации аттракциона любыми организациями и лицами, а также его демонтажа.
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§ pro100tak
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 433
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 14.01.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Или предлагая поймать Сталкера и отпинать, как тот адвокат предлагал?

а эта реплика тянет аж на 100500. Так говорит нынешняя младая поросль? Не знаю на этот счет, а насчет Сталкера - ему, видать, надо где-то сховаться на время, чтоб не отпинали ;-)

[Исправлено: pro100tak, 14.01.2020 - 09:34]
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§ maxsaf
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4938
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
а эта реплика тянет аж на 100500. Так говорит нынешняя младая поросль?


Вы правда не в курсе, кто так говорит?

Не уважать себя заставил
Профайл
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