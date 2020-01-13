pro100tak Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по... #56





(Полноправные пользователи) Сообщений: 430

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:52 Цитата: Сяоми:

Дело закончилось логично. Теперь работать должен орган по противодействию коррупции.

Давно уже должен был бы. Но БЫ, видимо, помешает. Некоторым здесь можно напомнить, что левые билеты были и аж по 500 тенге. Сколько там лямов проскочило и в какую кассу - ведомо только пильщикам. И здесь уже не так уж важно, есть ли отдельное решение суда на этот счет. А этой судье надо отдать должное. Хоть она и не распылилась насчет остального прочего, но главное решение вынесла. А дальше надо будет посмотреть нам, обордюренным, одворцованным, о1200тонным, что может быть дальше? Будет ли реально демонтаж и будут ли искати крайнего-виноватого? Цена-то вопроса ого-го какая, тем более что расходы по демонтажу возложены и на заказчика тоже. Это как бы рудненский маслихат должен же будет как-то проголосовать за корректировки в бюджет? Молча? Или хоть как-то ропща? Или даже возмущаясь и призывая найти-искати?