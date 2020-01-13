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≡ Директора аркалыкского колледжа осудили за хищение бюджетных денег		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Директора аркалыкского колледжа осудили за хищение бюджетных денег
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37758
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикоррупционной службой Костанайской области ранее проводилось следствие в отношении директора КГКП "Аркалыкский политехнический колледж" Управления образования акимата области Аскара Оспанова.
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§ maxsaf
Директора аркалыкского колледжа осудили за хищение бюджетных денег
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4936
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

А что, мало случаев когда отделываются копеечными штрафами и смешными сроками? ))
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