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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сахар это,для кофе

В аптеке поди опять натырил по привычке.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меркель летит сегодня на доклад. в Москву.
Дракон в составе делегации или нет, интересно.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18301
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Дракон в составе делегации или нет,

Я всегда - в составе

:lol: :oops: :-o ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18301
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот думаю.Может сходить завтра?

Камерная музыка, это моя-
музыка... :lol: :oops:
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2010
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.01.20 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
drakon

-----А чего думать? Идти надо !!
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18301
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, а ты чего молчишь?
Такие ролики, на Алау, показывают.
Дело №... Случайно, добрался до
них... :lol: :oops: :-o
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2010
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.01.20 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
drakon

----Думает , принять меня в друзья , али нет !
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


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Сообщений: 1509
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.01.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Думает , принять меня в друзья , али нет !



Обидно за Гогу!
У Дракона более 130 друзей, у некоторых нет ни одного поста на форуме. А Гога, который напостил почти 2 тыс. , не в друзьях. Почему? Что за дискриминация?
Тем более, что у него такая замечательная ава. Чем не экземпляр для коллекции? :-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Может сходить завтра?


у тебя фрака нет.
и там проверяют, какие продукты ешь, просроченные или нормальные.
прибор такой.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18301
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А Гога, который напостил почти 2 тыс. , не в друзьях. Почему? Что за дискриминация?

Таноми, я у Гоги, первый друг, так же как и у тебя.Никакой - дискриминации.
Это у Адекса нет ни одного. Даже я Алексу - не друг.Нет,у меня фрака,
поэтому - наверное... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18301
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.01.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Помню! Хорошо помню... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18301
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.01.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

А почему бы и нет? :lol: :oops: ;-)
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