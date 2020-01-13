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§ NG.kz
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37758
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.20 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень молодежной безработицы в городской местности за год увеличился с 4,2% до 4,3%, а в сельской местности, наоборот, сократился с 3,4% до 3,2%. Больше всего безработных девушек и юношей живет в Алматы и Алматинской области.
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§ Тот самый
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
нашедших оправдание своему безделью


Не увидевших смысла искать причину ;-)
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§ Vit
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8804
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.01.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с добринцовым согласен, в наше время не было таких возможностей как сегодня у молодёжи. И кредиты и выбор работы. В наши время действительно за любую брались, лишь бы живыми деньгами платили.
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§ Тот самый
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
в наше время не было таких возможностей как сегодня у молодёжи


По цифрам расскажите, где и сколько платили тогда?

Цитата:
Добринцофф: Продавец в магазин 8-21 5000\день -это для девушек.


Работа через день? Т.е. 75000, ~$200/месяц. 13 часов в день за 5000 тенге - около $1/час. Это очень мало.
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§ Vit
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8804
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.01.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

Не спорю. Конечно мало. Когда по телеку говорят что мы хорошо живём и зп высокие по 500 000. Лучше б тогда вабще они молчали чем врать. Я про другое. Раньше и таких денег не видели и не платили месяцами, годами.
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§ abaika95
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2675
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выпуклый пример про нытье о безработице) не буду называть страну а то обидятся тут)

Вообщем дело было в Челябинске))

Учился с нами на курсе парнишка,все время учёбы искал себя первый курс пел
Второй курс активистом заделался
На последних двух в КВН попал, играл за универ,потом за Уральскую лигу вроде)
Так как играть он умел,преподы закрывали глаза на пропуски и на экзамены,ну гордость же КВНщик)

Ну в итоге у этого активиста ЧСВ раздулось до масштабов Маслякова)
После универа кто куда устроился (без опыта нафиг никому никто не нужен конечно) кто похитрее ещё на 3 курсе пристроились в школы,молодежные организции или к практикующим психологам-подмастериями(принеси подай без оплаты)
А кто по глупее первые работы нашли в макдонольдсах и официантами в ресторанах)

Ну это конечно для нашего недоМаслякова было сильно не то) в итоге начал мыкатся, на радио,потом тамадил,шутки в барах шутил потом психанул и не нашел ничего лучше как заделатся либеральным активистом,сейчас активно продвигает идею,что власти виноваты а том что нет работы для активной,умной и главное креативной (а он себя таковым считает конечно) молодежи)



После этого опыта знакомства с "креативной" молодежью,вера в активистов резко упала)
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§ Victor Yang
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12367
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.01.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сейчас активно продвигает идею,что власти виноваты а том что нет работы для активной,умной и главное креативной (а он себя таковым считает конечно) молодежи)

Очень напоминает нашего Вашего земляка.
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§ abaika95
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2675
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Очень напоминает нашего Вашего земляка//




Много кого напоминает если честно) можно формулу выводить уже,чувство собственной важности помноженное на нулевые знания даже в своей специальности, плюсуем "синдром жертвы и все мне должны" в итоге получаем ещё одного активиста на площади с плакатиком в руках)
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§ Vit
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8804
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.01.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и в плане учёбы. Согласитесь сегодня какие огромные перспективы у молодёжи. Рф принимает и ещё общаги дают, степендию платят. 75 000 студентов это ж не богатые. Средний класс. Которым дали шанс.
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§ Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6921
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.01.20 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Работа через день? Т.е. 75000, ~$200/месяц.

Можете каждый день работать будет 150000
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§ alex_60
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Ты платишь 5000,независимо от выручки?
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§ Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6921
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.01.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
По цифрам расскажите, где и сколько платили тогда?

2000г Сварщик на заводе ЗРДТ в Затобольске,З\п в месяц: несколько упаковок макаронов,консервированный хрен в баночках 100г,настойка облепиховая 28%,живых денег не было совсем,ну если только удастся реализовать макароны с хреном.
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§ Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6921
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.01.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты платишь 5000,независимо от выручки?

5000-это минималка , а вообще процент от выручки.
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