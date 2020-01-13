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≡ Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37758
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно было оглашено сегодня, 13 января. Судья Марияш Жамалиева завершила рассмотрение иска, направленного в СМЭС Центом защиты прав потребителей Рудного. Истец требовал запрета эксплуатации аттракциона любыми организациями и лицами, а также его демонтажа.
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§ abaika95
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2675
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//чтобы поднять уровень калаллизации (от слова кала-город).//



Так вот чем Юджин занимается) я думал он модным сейчас урбанизмом занят,ратует за удобство городского пространства а он вон чё) Варламов-активист урбанист а наш Юджин активист калаллизтор (от слова кала-город)
Молодец,даже слово модное придумал)





Цитата-///где все горожане были против этой стройки, но вот спустя год получили то что есть//


Совпадение что ВСЕ горожане были против(или кто-то их настроил) с тем что потом выяснилось?) Прям не горожане а настродамусы все)
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§ arman_kst
Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по...
arman_kst


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Сообщений: 393
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто будет возмещать затраты?
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§ Сяоми
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
Сяоми


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Сообщений: 7
Регистрация: 03.01.20
Отправлено: 13.01.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело закончилось логично. Теперь работать должен орган по противодействию коррупции.
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§ Дантист
Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 617
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 13.01.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот это и интересно,с чего горожане так воспротивились установке этого колеса?)

А с того противились, что полгорода топят дома углем (это в т.называемом "городе", в XX! веке), полгорода не могут проехать по улицам из-за снега и грязи, полгорода утопают во тьме, в "городе" нормальных площадок детских- по пальцам перечесть можно, катков можно сказать нет вовсе, нет пляжа и много еще чего нет. И колесо это как раз оказалось пятым к телеге
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§ Butch
Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 13.01.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ночам чтоль его придётся демонтировать, или оцепление по периметру парка ставить, чтобы отгонять желающих поснимать это позорище.
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§ самый умный
Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 13.01.20 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и славненько, логическая точка в деле с этой бандурой поставлена.
С нетерпением ждем теперь посадки.
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§ abaika95
Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2675
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А с того противились, что полгорода топят дома углем (это в т.называемом "городе", в XX! веке), полгорода не могут проехать по улицам из-за снега и грязи, полгорода утопают во тьме, в "городе" нормальных площадок детских- по пальцам перечесть можно//




Согласен,есть проблем куча) как и в Костанае как и в Нур-султане,Алмате,Шымкенте, Челябинске ЕКб,Москве и дальше дальше дальше)

Просто теперь получается и горки не сделали и колесо уберут) нет заставить вместо траты средств на демонтаж потратить на переделку колеса) хоть какой-то Профит от всей этой истории....

Хотя я думаю колесо уже не переделать
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§ maxsaf
Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Либо кто-то намекнул его "почувствовать"...


Цитата:
abaika95: или кто-то их настроил)


Вы можете пояснить, кого конкретно имеете ввиду?
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§ abaika95
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2675
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вы можете пояснить, кого конкретно имеете ввиду?//



Не могу,фактов нет) поэтому просто мысли вслух)
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