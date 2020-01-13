abaika95 Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по... #51





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2675

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:56 Цитата-//А с того противились, что полгорода топят дома углем (это в т.называемом "городе", в XX! веке), полгорода не могут проехать по улицам из-за снега и грязи, полгорода утопают во тьме, в "городе" нормальных площадок детских- по пальцам перечесть можно//









Согласен,есть проблем куча) как и в Костанае как и в Нур-султане,Алмате,Шымкенте, Челябинске ЕКб,Москве и дальше дальше дальше)



Просто теперь получается и горки не сделали и колесо уберут) нет заставить вместо траты средств на демонтаж потратить на переделку колеса) хоть какой-то Профит от всей этой истории....



Хотя я думаю колесо уже не переделать