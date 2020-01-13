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≡ "Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37758
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Показательный процесс над 35-летним жителем Костаная прошел в административном суде сегодня, 13 января. М. задержали в состоянии алкогольного опьянения 12 января в 5.58 на ул.Алтынсарина за рулем автомобиля "Ниссан".
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§ drakon
Re: "Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18300
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.01.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не жалко мне его.
Сам - виноват... :lol: :lol: :oops:
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§ Vit
Re: "Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8804
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.01.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одного только поймали в новогодние праздники?)
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