abaika95 Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2671

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:46 Выпуклый пример про нытье о безработице) не буду называть страну а то обидятся тут)



Вообщем дело было в Челябинске))



Учился с нами на курсе парнишка,все время учёбы искал себя первый курс пел

Второй курс активистом заделался

На последних двух в КВН попал, играл за универ,потом за Уральскую лигу вроде)

Так как играть он умел,преподы закрывали глаза на пропуски и на экзамены,ну гордость же КВНщик)



Ну в итоге у этого активиста ЧСВ раздулось до масштабов Маслякова)

После универа кто куда устроился (без опыта нафиг никому никто не нужен конечно) кто похитрее ещё на 3 курсе пристроились в школы,молодежные организции или к практикующим психологам-подмастериями(принеси подай без оплаты)

А кто по глупее первые работы нашли в макдонольдсах и официантами в ресторанах)



Ну это конечно для нашего недоМаслякова было сильно не то) в итоге начал мыкатся, на радио,потом тамадил,шутки в барах шутил потом психанул и не нашел ничего лучше как заделатся либеральным активистом,сейчас активно продвигает идею,что власти виноваты а том что нет работы для активной,умной и главное креативной (а он себя таковым считает конечно) молодежи)







После этого опыта знакомства с "креативной" молодежью,вера в активистов резко упала)