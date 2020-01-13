Vit Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8802

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:57 Цитата: сайлау курманов: Вахты для трудяг, они и тут так же могут зарабатывать, чуть меньше но без командировок на то и выходит. Случай из моей жизни: в алматы жду грузчиков. Приезжает женщина на машине и привозит двух подростков лет одному 14 другому 15. Те начинают пахать. Я немного в лёгком шоке, но не выдерживаю и спрашиваю. Кто эта женщина? Ребята мне, наша мама на каникулах нас возит калымить. День работаем на неё(наверно имеется ввиду на семью) второй день на себя. Нам нравится через день по 10 000 зарабатываем себе на гаджиты, колы чипсы. Как то так. Кто как может так и выживает. Мой сын, школьник перед новым годом 150 000 выеграл в компьютерные игры.