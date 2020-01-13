abaika95 Re: Директора аркалыкского колледжа осудили за хищение бюджетных... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2669

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:07 Циатат----//Ну наверное 70 лямов. Наказавают же один к десяти вроде, да?//



Вот Макс перед тем как что-либо ляпнуть не подумав,переспросил бы) твой же принцип не знаешь спроси)





"Вид и размер наказания прежде всего зависят от санкции статей УК, по которым деяния квалифицируются с учетом суммы взятки, методов (путем вымогательства, за незаконные действия, неоднократно) и форм (группой лиц, преступной группой) взяточничества. На основании этих квалифицирующих признаков определяется тяжесть совершенного преступления

К примеру, участковые инспекторы полиции по делам несовершеннолетних группы ювенальной полиции ДВД ЗКО за получение взятки в сумме 300 тыс. тенге за непривлечение к адмответственности индивидуального предпринимателя были осуждены к кратному штрафу в сумме 7,5 млн тенге."