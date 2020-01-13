Цитата: abaika95:

Вот это и интересно,с чего горожане так воспротивились установке этого колеса?)

А с того противились, что полгорода топят дома углем (это в т.называемом "городе", в XX! веке), полгорода не могут проехать по улицам из-за снега и грязи, полгорода утопают во тьме, в "городе" нормальных площадок детских- по пальцам перечесть можно, катков можно сказать нет вовсе, нет пляжа и много еще чего нет. И колесо это как раз оказалось пятым к телеге