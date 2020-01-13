abaika95 Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2667

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:43 Цитата-//Мне показались эти слова подозрительными, когда весь город требует снести этот памятник вседозволенности и наплевательского отношения чаяниям народа вы требуете обратное//









Вот это и интересно,с чего горожане так воспротивились установке этого колеса?) Ещё не зная о всех проблемах,начались какие-то брожения что нафиг оно нам нужно? колесо-шмолесо)



я за чтобы привести в соответствие и катать горожан,можете думать что я из той компашки,просто обидно целое колесо сдавать на металлолом)