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§ NG.kz
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37755
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно было оглашено сегодня, 13 января. Судья Марияш Жамалиева завершила рассмотрение иска, направленного в СМЭС Центом защиты прав потребителей Рудного. Истец требовал запрета эксплуатации аттракциона любыми организациями и лицами, а также его демонтажа.
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* сайлау курманов
Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3421
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.01.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
,просто привести все в норму и работать)
Мне показались эти слова подозрительными, когда весь город требует снести этот памятник вседозволенности и наплевательского отношения чаяниям народа вы требуете обратное, очень возмутительно
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§ abaika95
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2667
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Мне показались эти слова подозрительными, когда весь город требует снести этот памятник вседозволенности и наплевательского отношения чаяниям народа вы требуете обратное//




Вот это и интересно,с чего горожане так воспротивились установке этого колеса?) Ещё не зная о всех проблемах,начались какие-то брожения что нафиг оно нам нужно? колесо-шмолесо)

я за чтобы привести в соответствие и катать горожан,можете думать что я из той компашки,просто обидно целое колесо сдавать на металлолом)
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* maxsaf
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4930
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот это и интересно,с чего горожане так воспротивились установке этого колеса?

Заранее предчувствовали подвох ))
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§ yudjin
Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6339
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.01.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: продать его в первый или второй ветровой район .

Можно и в новый ГПТ (город поселкового типа) Тобыл продать... чтобы поднять уровень калаллизации (от слова кала-город)....да уж точно Костанай видно будет катаясь на нём.
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§ drakon
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18293
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.01.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я за чтобы привести в соответствие и катать горожан,можете

С Алексом, на двоих - его купить, и катать желающих... :lol: :oops:
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§ abaika95
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2667
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Заранее предчувствовали подвох//



Либо кто-то намекнул его "почувствовать"....
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* alex_60
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6916
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
С Алексом, на двоих - его купить

читай хоть что-ли по буквам .
я сказал- продать.
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* maxsaf
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4930
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Либо кто-то намекнул его "почувствовать"....

Ну значит тот кто намекнул - у того было предчувствие плохое ))
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* maxsaf
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4930
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
читай хоть что-ли по буквам . я сказал- продать.

Ну да, продать. Алексу и Абайке. Билеты вам печатать не прийдется, можете сохранившиеся использовать. За время тестирования колеса ни один билет не пострадал ))
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* alex_60
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6916
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну да, продать. Алексу и Абайке.

еще один писатель. вы только себя похоже слышите.
я сказал -продать в другой ветровой район, где ветер поменьше.
несерьезные вы ,поуехавшие, какие-то.
лишь бы что то вякнуть.

[Исправлено: alex_60, 13.01.2020 - 13:05]
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* сайлау курманов
Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3421
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.01.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я как житель рудного поясню, ещё на заре строительства этого горе-колеса, чиновник из отдела строительства так расхваливал сей проект, мол кустанай увидим с высоты, толстосумы принесут бабки и будут инвестиции, паралельно в соцсетях было обсуждения где все горожане были против этой стройки, но вот спустя год получили то что есть
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* maxsaf
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4930
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Дык Сайлау уже намекает, что ветровой регион у одного из вас может неожиданно поменяться. Не знаю, с чего он это взял. Видимо тоже предчувствие ))
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* таноми52
Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1506
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.01.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну значит тот кто намекнул - у того было предчувствие плохое



Тут и предчувствовать ничего не нужно. И невооружённым глазом было видно: громадьЁ планов захудалого городишки через КОЛЕСО - очередная афера по распилу наших (налогоплательщиков) денег

Что-то, и в самом деле,Катон Старший не появляется
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* alex_60
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6916
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


жги дальше. ты сегодняшней ночью в ударе.
ну ты так видишь.
ну или в угаре.
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