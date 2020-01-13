abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #7862





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2667

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:36 Цитата-//А что в ней неправда?//







Что вы не привели данные по прогнозу на следующий год по уровню инфляции, инфу по удержанию процентовки а вывели по своей какой-то логике что раз за пол года 19 года было 5,4% то то как так на следующий повышение всего на 5 %? в итоге,скинули ссылки на информацию в которых конкретно все расписано)на 20 год прогноз по удержанию 3,3-3,5%) вы статьи читаете или только комментарии?) Если допустим что статьи хорошо читаете,значит вы умышленно слукавилм и выдали инфу про 5,4 против 5)значит соврали) а если читаете только комментарии то вопросов нет)