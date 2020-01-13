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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4930
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не возможно же продолжать диалог

Ну и не продолжайте, я же не заставляю )) у вас кстати опять сегодня выходной?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2667
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А что в ней неправда?//



Что вы не привели данные по прогнозу на следующий год по уровню инфляции, инфу по удержанию процентовки а вывели по своей какой-то логике что раз за пол года 19 года было 5,4% то то как так на следующий повышение всего на 5 %? в итоге,скинули ссылки на информацию в которых конкретно все расписано)на 20 год прогноз по удержанию 3,3-3,5%) вы статьи читаете или только комментарии?) Если допустим что статьи хорошо читаете,значит вы умышленно слукавилм и выдали инфу про 5,4 против 5)значит соврали) а если читаете только комментарии то вопросов нет)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2667
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//вас кстати опять сегодня выходной?//




Нет,у нас подморозило что-то на улице) посетителей нет) вот сижу развлекаюсь как могу)

А у вас выходной?)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4930
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вы цитату мою еще раз перечитайте. Я там вопрос задавал, ничего вообще не утверждая. А как вопрос может быть неправдой? Я то как раз и пытался найти правду ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4930
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А у вас выходной?)

У нас ночь ))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2667
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат----//У нас ночь )//



А когда у нас ночь, у вас выходной?)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4930
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А когда у нас ночь, у вас выходной?

По разному, зависит от дня недели ))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2667
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//там вопрос задавал, ничего вообще не утверждая//




Тем более не логично) как если вы внимательно прочитали обе статьи вам в голову пришло задавать вопрос?) Все же ясно понятно) ну если только не внимательно читали...)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4930
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тем более не логично) как если вы внимательно прочитали обе статьи вам в голову пришло задавать вопрос?)

Все логично. Понятно - не спрашиваю. Не понятно - спрашиваю ))
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