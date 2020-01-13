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§ NG.kz
Грипп и ОРВИ: как их отличить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37753
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Кажется, я гриппую" - такую фразу довольно часто можно услышать в холодный период времени. Однако, врачи порой ставят иной диагноз - острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Что делать когда гриппуешь и в чем разница с ОРВИ?
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§ лимон
Re: Грипп и ОРВИ: как их отличить
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1213
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.01.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не упомянули, что грипп сейчас без симптомов практически может начинаться
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* Сергей_я
Re: Грипп и ОРВИ: как их отличить
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2843
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.01.20 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
не упомянули, что грипп сейчас без симптомов практически может начинаться

и то, что вакцина идет от прошлого штамма вируса, а не от текущего.
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* Сергей_я
Re: Грипп и ОРВИ: как их отличить
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2843
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.01.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое интересное, 21 век, столько болезней стока прививок, а от самого нудного, сопли/кашель/горло так и не придумали вакцину. Какой бы ты здоровый не был, если что-то появилось из этого списка, то будь уверен, минимум 5 дней симптомы никуда не исчезнут. Их можно только немного облегчить, но не убрать.
А детки, так те могут по 2-3 раза в месяц этим страдать, т.е. больше половины всех дней.
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