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§ NG.kz
Тонны моркови сбросили пострадавшим от лесных пожаров животным с вертолётов в Австралии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37753
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.20 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Австралии пострадавшим от лесных пожаров животным с вертолётов сбросили тонны моркови, картофель и другие овощи. Об этом рассказал министр энергетики и окружающей среды Мэтт Кин.
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* alex_60
Re: Тонны моркови сбросили пострадавшим от лесных пожаров...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6908
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правительством там недовольны.люди негодуют.
//Когда пожары уже начались, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уехал в отпуск на Гавайи. В 20-х числах декабря, когда стало известно о гибели двух волонтеров-пожарников, ему пришлось досрочно вернуться, извиняться и оправдываться фразами вроде: "В конце прошлой недели ситуация была совсем не такой, как сегодня"//
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§ лимон
Re: Тонны моркови сбросили пострадавшим от лесных пожаров...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1213
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.01.20 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мелких животных можно и покалечить так, сбрасывая с высоты морковку
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* Сергей_я
Re: Тонны моркови сбросили пострадавшим от лесных пожаров...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2843
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.01.20 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
мелких животных можно и покалечить так, сбрасывая с высоты морковку

ну там итак уже погибло за млрд, так что уже не сильно важно
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* alex_60
Тонны моркови сбросили пострадавшим от лесных пожаров животным с вертолётов в Австралии
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6908
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После разрушительных пожаров ждут не менее опасного наводнения. пик огня ожидают в феврале, а после этого остров(континент,материк-кому как нравится) накроет циклон, который принесет проливные дожди.
но даже он не потушит крупные очаги возгорания.

[Исправлено: alex_60, 13.01.2020 - 09:55]
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* abaika95
Re: Тонны моркови сбросили пострадавшим от лесных пожаров...
abaika95


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Сообщений: 2646
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится во время пожаров в Сибири их либеральная общественность выла на болотах о том что правительство должно подать в отставку) про пожары в Австралии как под копирку (методичку) начали утверждать что эти пожары это нормально,Австралия каждый год так горит и ничего) эвкалипт по другому не распространяется)

#этодругое
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