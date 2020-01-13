abaika95 Re: Тонны моркови сбросили пострадавшим от лесных пожаров... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2646

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:10 Помнится во время пожаров в Сибири их либеральная общественность выла на болотах о том что правительство должно подать в отставку) про пожары в Австралии как под копирку (методичку) начали утверждать что эти пожары это нормально,Австралия каждый год так горит и ничего) эвкалипт по другому не распространяется)



#этодругое