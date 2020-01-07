Vit Когда каждый вдох ценен #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8799

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:29 Незнаю. Вы как то потрясите аграриев, точно знаю что в этот "не уражайный год" они, кто десят, кто сотни лямов зелени) положили в карман. Им просто некогда смотреть и в даваться в проблемы жителей города ,. Другие у них проблемы, там вокруг серьёзные коршуны)).

Как вариант-определите человека кто мог бы этим занятся. Официальное лицо от редакции. Например Елена. Хорош уже про букашек, таракашек писать, делом по серьёзной теме Займешься. Получится. Поверь. Они тоже все люди, просто им некогда читать.



[Исправлено: Vit, 07.01.2020 - 17:33]



[Исправлено: Vit, 07.01.2020 - 17:34]