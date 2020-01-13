Сергей_я Re: Грипп и ОРВИ: как их отличить #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2843

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:18 Самое интересное, 21 век, столько болезней стока прививок, а от самого нудного, сопли/кашель/горло так и не придумали вакцину. Какой бы ты здоровый не был, если что-то появилось из этого списка, то будь уверен, минимум 5 дней симптомы никуда не исчезнут. Их можно только немного облегчить, но не убрать.

А детки, так те могут по 2-3 раза в месяц этим страдать, т.е. больше половины всех дней.