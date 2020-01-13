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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2007
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
бунт подавлен в зародыше.

----Вы уверены ??
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18291
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.01.20 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: :oops: :-P ;-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2007
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да, в Кустанае живу.

----С какого года ???
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4897
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Мариванна, это не мы, это Алекс начал. Но он больше не будет ))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2007
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
drakon

----Я тоже жду , но они молчат почему-то ?? А на прямые вопросы вообще не отвечают , а только мозги пудрят . Вон у Алика дружбу выпрашиваю - а он - не да - ни нет .Чувствую - с утра подчистят здесь .
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2007
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

----Код:
Я директор зоопарка.
Загоняю зверей в клетки.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36524&viewmode=flat&sortorder=0&start=7800
---- Так дерехтуру все можно :lol: :lol:
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