Гога Флуд и оффтопик (часть 4) #7828





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2006

Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:35 Цитата: maxsaf:



----Вон у alex_60 которой уже раз дружбу прошу - делает аккуратно вид , что не замечает .Свойство оно какое-то у не которых - не видит то , что им не выгодно . И не отвечать на прямо поставленные вопросы!