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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2005
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
из местных)

----Снова деление и дискриминация прямая !!! Фи , как это низко . Ну почему вы не можете уровень выдерживать ??
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4897
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да, в Кустанае живу.

А главную повариху собственной столовой в здании, где работает - не знает. Ай, не хорошо ))
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2005
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да, в Кустанае живу.

---- А до этого где ??
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2643
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат----//-Снова деление и дискриминация прямая//




Вас смущает что вы пишите из Краснодара?) Чувствуете себя ущербным от этого?) На форуме ваш комменты удаляют от того что вы не местный?)в чем дискриминация?)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2005
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
maxsaf

----Кажись местные шабаш устроили ??
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2005
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95

---Я УЖЕ план учебный накидываю
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4897
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---Кажись местные шабаш устроили ??

Бунт в зоопарке они устроили ))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6901
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А как я могу знать, если в нашем здании нет столовой.
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2005
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ущербным от этого?

----Мне думается - наоборот .
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2005
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
alex_60

----Так как насчет дружбы ??
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4897
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А как я могу знать, если в нашем здании нет столовой.

А мне помнится, что наличие столовой вы подтвердили. Или про здание соврали? Ай, нехорошо ))
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2005
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
maxsaf

----Нет у них здравого смысла и логики. Крутятся как ужи на сковороде .
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2005
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

----Вон у alex_60 которой уже раз дружбу прошу - делает аккуратно вид , что не замечает .Свойство оно какое-то у не которых - не видит то , что им не выгодно . И не отвечать на прямо поставленные вопросы!
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4897
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все походу, бунт подавлен в зародыше. Бунтозавры, млин ))
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2005
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.20 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ваш комменты удаляют от того что вы не местный?

----Вот как с утра подсчитаем удаленные с вашей помощью - тогда и поговорим.
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