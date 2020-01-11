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§ NG.kz
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37751
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.
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* Kairat stayer
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1623
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Советую сменить источники и почитать чем же этот так называемый страж революции генерал занимался. Есть источники явно показывающие что руки у него не по локоть в крови, а по уши. И занимался он используя миллионы из бюджета как раз организицией актов террора.


Для США он был террористом, также под санкциями и ликвидировали его на чужой территории. Ранее под его руководством были организованы нападения на нефтяные месторождения Саудовской Аравии, посольство США и.т.д.

По сбитому самолёту вспыхнули протесты в Иране, демонстранты хотят чтобы верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи ушел в отставку.

Подробнее здесь: https://www.nbcnews.com/news/world/protests-erupt-iran-over-plane-s-downing-killed-176-n1114081
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* maxsaf
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4880
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так генералов не хватит, на скачкИ 2008-го или 2016-го годов

Ну это только начало. Посмотрим, как будет развиваться.
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* alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6890
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Латынина филолог автор романов в жанрах политической фантастики и политико-экономического детектива) эксперДы на линии)


Ну этот эксперд Латынина только нафантазировать про самолет может, что ещё может писатель фантаст сказать.
Самолёт сбили, изначально всю ситуацию
Создал авантюрист Трамп, о чем ещё говорить. А эти бла бла бла на эхе кому интересны. Только озабоченный публике.
Которая не про самолет будет говорить,
А про то какая власть в России.
Не понимают что их время прошло.
Живут в своём мире, далёком от реальности.
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* alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6890
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
вспыхнули протесты в Иране, демонстранты

Которыми руководил посол Великобритании.
Из магазина рядом с площадью.
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§ Серый волк
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11069
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.20 - 22:07
Комментарий проходит проверку.
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* alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6890
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Для США он был террористом

Для Ирана террорист - Трамп.
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* Kairat stayer
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1623
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну это только начало. Посмотрим, как будет развиваться.


Санкции ужесточать, социально-экономическая ситуация ухудшиться.
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* alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6890
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ранее под его руководством были организованы нападения на нефтяные месторождения


Только вставить надо. Вначале-Америка
В конце Ирак, Ливия,Сирия..
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* alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6890
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Санкции ужесточать, социально-экономическая ситуация ухудшиться.

Ну да, задача то сменить власть, качать нефть.
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§ Vit
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8799
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.01.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так че, не будет войны? Мда. А Украине есть чему поучится у Ирана. Сбили чужой самолёт со своими гражданами, стрельнули по пустой американской базе. Всё. Война закончилась. А Украина уже за 5 лет тыщ 15 своих граждан убило и не как не остановятся.
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* abaika95
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2627
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.01.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А эти бла бла бла на эхе кому интересны. Только озабоченный публике.Которая не про самолет будет говорить,А про то какая власть в России.//


Ну теперь понятно в кого Серый такой "озабоченный") скажи мне кого-то ты читаешь и смотришь и я скажу тебе кто ты)

Эхо Москвы: " в Иране сбили самолет-во всем виноват Путин потому-что он на встрече с лидером Ирана жал ему руку"

В Австралии горят леса-виноват Путин потому-что в Сибири тоже горели леса"

Приплести Путина в любой ситуации)

Так и Серый с акуномататом)
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