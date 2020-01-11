Цитата: Серый волк:

Советую сменить источники и почитать чем же этот так называемый страж революции генерал занимался. Есть источники явно показывающие что руки у него не по локоть в крови, а по уши. И занимался он используя миллионы из бюджета как раз организицией актов террора.



Для США он был террористом, также под санкциями и ликвидировали его на чужой территории. Ранее под его руководством были организованы нападения на нефтяные месторождения Саудовской Аравии, посольство США и.т.д.



По сбитому самолёту вспыхнули протесты в Иране, демонстранты хотят чтобы верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи ушел в отставку.



Подробнее здесь: https://www.nbcnews.com/news/world/protests-erupt-iran-over-plane-s-downing-killed-176-n1114081