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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37751
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если взять во внимание, что ежегодно тысячи выпускников школ уезжают учиться в Россию и после окончания институтов там же и остаются, то о всеобщем патриотизме молодежи я бы не говорил. А когда из уст обитателей дворцовых коттеджей слышишь слово «патриотизм», становится грустно.
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§ Серый волк
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11069
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.20 - 22:05
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* maxsaf
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4880
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
не приемлют образа мышления большинства, а значит по определению не могут быть патриотами

Как гласит название статьи - формула не есть действительность. :lol:
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