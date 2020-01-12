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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37751
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если взять во внимание, что ежегодно тысячи выпускников школ уезжают учиться в Россию и после окончания институтов там же и остаются, то о всеобщем патриотизме молодежи я бы не говорил. А когда из уст обитателей дворцовых коттеджей слышишь слово «патриотизм», становится грустно.
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§ drakon
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну понятное дело) когда ответить нечем,

Вон, Козлов, тебе - ответил... :lol: :-o
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2624
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.01.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вон, Козлов, тебе - ответил...//


А я у него ничего не спрашивал) тем более ответы в стиле картинки с привлечением Российского эксперДа г-ы Латыниной не принимаются)
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§ dvb
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 12.01.20 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая статья г-на Воронина - все по делу и достаточно аргументировано.
А про азиатскую лень и важность в этой стране - это просто 5 баллов,лучше не скажешь.
И даже ни разу не сомневался чей комментарий будет первым - работа превыше всего, даже в выходной.
Ну и тактика простая, везде не раз описанная - докопаться до наиболее спорного момента в статье,
причем, как правило малозначимого, и сосредоточить обсуждение на нем, уводя от главных мыслей.
А насчет колонистов-немцев пример, на мой взгляд, не очень характерный. Они-то как раз очень неплохо
интегрировались и в российскую и потом в советскую жизнь, несмотря на все трагические моменты в их истории.
И одна из нескольких причин нынешнего упадка Казахстана - это именно отъезд немецкой диаспоры отсюда.
И никакие аульные из Тургая и, прости господи, оралманы никогда их не заменят, это очевидно.
А для сравнения вот пример колонистов, которые везде очень плохо интегрируются в местное общество - это китайцы. Везде, куда они приезжают большими группами, они всегда организуют свои чайна-тауны со своими магазами, едальнями, газетами, клубами, бандами итд. И с местным обществом контактируют все больше по необходимости.
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§ Coopidon
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 466
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 12.01.20 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могут ли богатые быть патриотами?
Могут! Просто, у богатых кроме патриотизма есть деньги, а у бедных - только патриотизм...
8-)
Могут ли патриоты воровать?
Могут! Ведь и патриоты могут ошибиться...
Главное вовремя покаяться и говорить правильные нурслова.
8-)
Может ли АИ95 не быть патриотом?
Нет! Вот этого не может быть!
Патамушта...патамушта...
8-)
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§ Козлов я
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 662
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.01.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А я у него ничего не спрашивал


А я все равно наблюдаю
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2624
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.01.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//про азиатскую лень и важность в этой стране - это просто 5 баллов,лучше не скажешь//


А в вашей (не этой) стране как ?)



Цитата-//докопаться до наиболее спорного момента в статье//


Ну если момент действительно спорный)или вы предлагаете закрыть глаза и пройти мимо?) Вы всегда так делаете?)



Цитата-//насчет колонистов-немцев пример, на мой взгляд, не очень характерный. Они-то как раз очень неплохоинтегрировались и в российскую и потом в советскую жизнь//


Интегрировались после того как "кровавый" Сталин вывез и разобщил колонистов поволжья живших своими латифундиями по разным областям Казахстана)




Цитата-//Везде, куда они приезжают большими группами, они всегда организуют свои чайна-тауны со своими магазами, едальнями, газетами, клубами, бандами итд./


Человек голливудских фильмов пересмотрел видать) про Лос-Анджелес и Сан-Франциско)
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§ Змея Подколодная
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 822
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.01.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Плохо, когда успех определяется не количеством и качеством работы, а этничностью, расой, полом и классом. Как бы существует неравенство возможностей. Люди по большей части переселяются не в поисках сытности и комфортности, а в поисках стабильности, уверенности в завтрашнем дне.


Люто плюсую автору! Вся суть в трех предложениях!

ПыСы.«Что-то заговорили о патриотизме. Наверное,опять проворовались».(Салтыков-Щедрин)

ПыПыСы. Мы патриоты, но не идиоты!(с)

[Исправлено: Змея Подколодная, 12.01.2020 - 17:29]
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§ maxsaf
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4876
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Люди по большей части переселяются не в поисках сытности и комфортности, а в поисках стабильности, уверенности в завтрашнем дне.


В поисках стабильной сытости и уверенной комфортности :lol:

[Исправлено: maxsaf, 12.01.2020 - 18:05]
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4876
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Идем дальше. Когда из уст обитателей дворцовых коттеджей слышишь слово «патриотизм», становится грустно. Странно, что у многих «патриотов» огромные состояния. Как можно говорить об их честности?

Ну если дворец в КЗ, а миллиарды - в местном банке - то конечно патриоты. ))
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§ pro100tak
Re: Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 429
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.01.20 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
А про азиатскую лень и важность в этой стране - это просто 5 баллов,лучше не скажешь.

Зря Воронин привел эту цитату, тем более что дословно звучит она совсем не так и относилась к персам. Тем более, что Тынянов и не классик вовсе, а так pro100 писатель. Да, большая часть Казахстана в Азии, так и большая часть России в Азии. Тынянов не русский сам, и мог это отнести и не только к персам, а и к... Это к тому, откуда и как смотреть на народ, нацию, к примеру, для Гитлера все народы за Западным Бугом были азиатами.
Это я отвлекся. А истинные патриоты в стране есть. И они все чаще и громче возмущаются коррупцией, взяточничеством, бестолковыми решениями, трайбализмом и прочими негативными явлениями. Это въедается в нашу жизнь, в психологию молодежи - и это больно и печально. Как долго это будет изживаться - вопрос. Но будем же что-то делать и как-то с этим бороться. По крайней мере шаги и действия 02 направлены на улучшение положения дел.
Приведу такую цитату, актуальную, наверное, и сегодня и для россиян и для нас тоже «Она [Россия] представляет собою ужасное зрелище страны ... где, наконец, нет, не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, ... а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей». (Белинский В.Г.)
И Россия, насколько мы видим по ЦТ, когда ловят каких-то полковников с ярдами, растаскивается тоже. Обойдемся даже без расследований Навального. Pro100 приведу еще слова Салтыкова-Щедрина: "Если я усну, а проснусь через 100 лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу:пьют и воруют".
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