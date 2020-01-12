Змея Подколодная Re: Ученые установили, как часто нужно пить чай, чтобы избежать... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 822

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:02 Черный чай не пью уже давно. Гурманка зеленого. В день около двух литров его выпиваю. Пожалела, что из Китая привезла так мало. Уханькала его за месяц. В нашей провинции теперь ароматов таких не найду, все не то, обошла много магазинчиков (какие знала и где всегда покупала) и отделов чайных всяческих насоветовали, но увы.