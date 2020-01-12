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§ NG.kz
Ученые установили, как часто нужно пить чай, чтобы избежать болезней сердца
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37751
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исследование стартовало в 1998 году. На тот момент добровольцы были здоровы. Все респонденты заполняли анкеты, в которых сообщали в том числе о привычках, связанных с употреблением разных видов чая.
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§ Змея Подколодная
Re: Ученые установили, как часто нужно пить чай, чтобы избежать...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 822
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.01.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Черный чай не пью уже давно. Гурманка зеленого. В день около двух литров его выпиваю. Пожалела, что из Китая привезла так мало. Уханькала его за месяц. В нашей провинции теперь ароматов таких не найду, все не то, обошла много магазинчиков (какие знала и где всегда покупала) и отделов чайных всяческих насоветовали, но увы.
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