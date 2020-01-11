pro100tak Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на... #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 429

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:11 Еще больше вопросов вызывает сам ЕНПФ - его деятельность, расходы на содержание, ФОТ, средняя ЗП сотрудников, размер комиссионных доходов с суммы пенсионных накоплений. Если примерно ориентироваться на их отчетность, то получаются следующие данные.

Комиссия порядка 60 млрд. тенге (за что?), всего расходы не менее 20 млрд., ФОТ порядка 7,5 млрд, средняя ЗП около 350 тыс. Может, следует умерить их аппетиты? Хоть на немного, но инвестдоход бы вырос. А то с их способностью и умением размещать мы еще и теряем средства ЕНПФ то в Азербайджане, то еще где-то.