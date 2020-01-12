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§ NG.kz
ДТП возле гостиницы "Медео" в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37751
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото аварии на перекрестке Тәуелсіздік - Баймагамбетова прислал пользователь нашего сайта НОЧНОЙ ДОЗОР. 11 января пресс-служба ДП Костанайской области прокомментировала эту аварию
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§ abaika95
Re: ДТП возле гостиницы "Медео" в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2624
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это с какой скоростью КамАЗ летел?)
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