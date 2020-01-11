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§ NG.kz
Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37751
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внештатный советник президента Казахстана Олжас Худайбергенов рассказал о встрече с министром труда и социальной защиты населения, на которой обсуждался вопрос использования пенсионных накоплений на покупку жилья.
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§ alex_60
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6885
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//далее продолжится работа по реформе пенсионной системы в целом,//

и что сие значит?
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§ Гога
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1979
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.01.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и что сие значит?

-----И это значит , вы уважаемый , без пенсии останетесь !
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§ Змея Подколодная
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
Змея Подколодная


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Сообщений: 822
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.01.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
министр так же, как и он, является сторонником сингапурской пенсионной модели.

А коррупцию мы победим также, как и в Сингапуре? Нет ли кого из наших чиновников, кто является сторонником антикоррупционной стратегии на примере Сингапура?
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§ drakon
Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
стратегии на примере Сингапура?

Или Китая... :lol: :-o
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§ drakon
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и что сие значит?

Алекс, видиш на фотке, деньги - лежат?
Это - размер твоей пенсии... :oops: :-o
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§ Добринцофф
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
Добринцофф


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Сообщений: 6912
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.01.20 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покупаешь на пенсионные накопления пару квартир,сдаёшь эти квартиры в аренду и получаешь гарантированный доход,чем вам не пенсия?
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§ drakon
Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
получаешь гарантированный доход,чем вам не пенсия?

И никаких "чёрнык" риэлторов, не надо - бояться?
Ах да, их уже посадили... :lol: :oops: :-o
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§ Добринцофф
Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6912
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.01.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И никаких "чёрнык" риэлторов, не надо - бояться? Ах да, их уже посадили...

В Германии такая схема не сработает,у вас там никаких пенсионных накоплений не хватит что бы квартиру купить,поэтому придётся всю жизнь на подачки от государства в супермаркетах просрочку покупать. :-)
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§ drakon
Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
поэтому придётся всю жизнь на подачки от государства в супермаркетах просрочку покупать.

Добринцофф,как - некультурно. И зачем, например мне на пенсии,дом покупать?... :lol: :oops:
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§ arman_kst
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало накоплений - это серая зарплата. Человек получает 150 тыс тенге, значит надо чтобы в ЕНПФ поступало 15 тыс тенге
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§ arman_kst
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще надо разрешить распоряжаться своими деньгами, без возможности их снимать. Например, я мог переводить все накопления на депозит в банк на год под 13,2% или в разные банки.
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§ pro100tak
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 429
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.01.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще больше вопросов вызывает сам ЕНПФ - его деятельность, расходы на содержание, ФОТ, средняя ЗП сотрудников, размер комиссионных доходов с суммы пенсионных накоплений. Если примерно ориентироваться на их отчетность, то получаются следующие данные.
Комиссия порядка 60 млрд. тенге (за что?), всего расходы не менее 20 млрд., ФОТ порядка 7,5 млрд, средняя ЗП около 350 тыс. Может, следует умерить их аппетиты? Хоть на немного, но инвестдоход бы вырос. А то с их способностью и умением размещать мы еще и теряем средства ЕНПФ то в Азербайджане, то еще где-то.
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§ Змея Подколодная
Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 822
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.01.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Человек получает 150 тыс тенге,

Вы так думаете? Серьезно считаете, что работающих за 50-60 штукарей в Казахстане нет?
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§ maxsaf
Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4876
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Мало накоплений - это серая зарплата. Человек получает 150 тыс тенге, значит надо чтобы в ЕНПФ поступало 15 тыс тенге

А раз на семью - 500 тыс, то умри, но в пенсионный 50 тыс перечислить обязан. :lol:
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