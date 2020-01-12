pro100tak Re: Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность #24





(Полноправные пользователи) Сообщений: 429

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:37 Цитата: dvb:

А про азиатскую лень и важность в этой стране - это просто 5 баллов,лучше не скажешь.

Зря Воронин привел эту цитату, тем более что дословно звучит она совсем не так и относилась к персам. Тем более, что Тынянов и не классик вовсе, а так pro100 писатель. Да, большая часть Казахстана в Азии, так и большая часть России в Азии. Тынянов не русский сам, и мог это отнести и не только к персам, а и к... Это к тому, откуда и как смотреть на народ, нацию, к примеру, для Гитлера все народы за Западным Бугом были азиатами.

Это я отвлекся. А истинные патриоты в стране есть. И они все чаще и громче возмущаются коррупцией, взяточничеством, бестолковыми решениями, трайбализмом и прочими негативными явлениями. Это въедается в нашу жизнь, в психологию молодежи - и это больно и печально. Как долго это будет изживаться - вопрос. Но будем же что-то делать и как-то с этим бороться. По крайней мере шаги и действия 02 направлены на улучшение положения дел.

Приведу такую цитату, актуальную, наверное, и сегодня и для россиян и для нас тоже «Она [Россия] представляет собою ужасное зрелище страны ... где, наконец, нет, не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, ... а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей». (Белинский В.Г.)

И Россия, насколько мы видим по ЦТ, когда ловят каких-то полковников с ярдами, растаскивается тоже. Обойдемся даже без расследований Навального. Pro100 приведу еще слова Салтыкова-Щедрина: "Если я усну, а проснусь через 100 лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу:пьют и воруют".