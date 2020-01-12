NG.kz Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 37749

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:35 Если взять во внимание, что ежегодно тысячи выпускников школ уезжают учиться в Россию и после окончания институтов там же и остаются, то о всеобщем патриотизме молодежи я бы не говорил. А когда из уст обитателей дворцовых коттеджей слышишь слово «патриотизм», становится грустно.

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