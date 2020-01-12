/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 15 января в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
15 января в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37749
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей", – говорится в информации компании. "Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства.
Читать новость

* drakon
Re: 15 января в Казахстане временно приостановят работу...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был у меня канал "Хабар".
Года два, как - отключили... :lol: :oops:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 83
Пользователей: 2
Всего: 85

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх