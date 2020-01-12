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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37749
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если взять во внимание, что ежегодно тысячи выпускников школ уезжают учиться в Россию и после окончания институтов там же и остаются, то о всеобщем патриотизме молодежи я бы не говорил. А когда из уст обитателей дворцовых коттеджей слышишь слово «патриотизм», становится грустно.
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* abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2621
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.01.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Странно, что у многих «патриотов» огромные состояния. Как можно говорить об их честности?//


Странно) все патриоты должны быть повально бедными?)



Цитата-//Чем объяснить, что в прошлом немцы, попирая заветы патриотизма, толпами покидали свой фатерлянд, перебираясь в Россию?//


Первая волна переселенцев из Германии в Россию началась в период религиозных воин в частности 30-летней войны когда на территории Германии происходила мясорубка всех против всех) вторая волна переселенцев в период царствования немки Екатерины 2 на Российском престоле)

И да действительно о каком патриотизме может идти речь,когда немецкие переселенцы в основном жили колониям в поволжье,исповедовали свою веру,говорили только на своем языке и редко входили в контакт с местным населением) у Пикуля в романе "На задворках великой империи" очень показательна история немецких колонистов проживающих в восточном Казахстане)
"Да князь,-я не вижу особого греха,ежели наши головотяпы возьмут от немцев все самое рациональное в развитии форм ведения сельского хозяйства
-вы ошибочно думаете,ответил Мышецкий-что на землях Уренской губернии(Семипалатинск) расселились какие-то добрые дяденьки инструкторы.Совсем нет!это скорее создатели крепостей латифундий среди порабащенного народа.И мне кажется что высокому сенату совсем не пристало поддерживать идею колонизации Германией русских просторов потомство будет судить...но кого?"


то есть пример с Немцами в теме про патриотизм немного не уместен я думаю,было плохо в Германии переехали в Россию тут и не думали ассимилироваться прожили 300-400 лет,стало плохо тут уехали обратно в фатерлянд,станет там опять плохо,вернутся обратно)
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* drakon
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
там опять плохо,вернутся обратно)

Поехал за билетами... :lol: :oops: :-o ;-)
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* abaika95
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2621
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.01.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Поехал за билетами/


Так быстро?) Что опять все плохо в фатерлянде?)
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.01.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Странно) все патриоты должны быть повально бедными?)



Неверно понято! Бедные не кричат о своём патриотизме!
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3412
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.01.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настоящий патриотизм был только при советах, на своей шкуре испытал, потому что любили свою землю не за недра, а просто по зову сердца. А нынче все перевернулось с ног на голову,
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* abaika95
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2621
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.01.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Настоящий патриотизм был только при советах//


Идеология хорошо работала) но и всеровно не помогло,государство распалось
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§ Я
Re: Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 12.01.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Патриотизм должен состоять не из слов, а из дела"
И хоть бы раз напечатали Родина. Вот наглядный пример патриотизма
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* abaika95
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2621
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.01.20 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Неверно понято! Бедные не кричат о своём патриотизме//



Ну смотря где) в Америке вон и бедняки на патриотизме помешаны)
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.01.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну смотря где)


Где-где... В Караганде!
Опять финт в сторону...
Речь о Казахстане идёт
И ещё раз: бедные о патриотизме не кричат!
Не знаете почему?
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* abaika95
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2621
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.01.20 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//И ещё раз: бедные о патриотизме не кричат!Не знаете почему?//



Ну тоже момент субьективщины) вы всех бедных Казахстана знаете?) И они поголовно не патриоты и не кричат об этом?) Или вы всех богатеньких Казахстана знаете?)
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* drakon
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вы всех бедных Казахстана знаете?)

Всех бедных - не знаю. Но многих - знаю.
Все с утра кричат,о патриотизме.
И зовут меня, хотя бы в гости... :lol: :oops:
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.01.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вы всех бедных Казахстана знаете?) И они поголовно не патриоты и не кричат об этом?) Или вы всех богатеньких Казахстана знаете?)


Игнор!
Опять ответ не по существу!
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§ Козлов я
Re: Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 661
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.01.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* abaika95
Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2621
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.01.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Игнор!Опять ответ не по существу!//



Ну понятное дело) когда ответить нечем,проигнорь)
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