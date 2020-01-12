abaika95 Re: Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2621

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:35 Цитата-// Странно, что у многих «патриотов» огромные состояния. Как можно говорить об их честности?//





Странно) все патриоты должны быть повально бедными?)







Цитата-//Чем объяснить, что в прошлом немцы, попирая заветы патриотизма, толпами покидали свой фатерлянд, перебираясь в Россию?//





Первая волна переселенцев из Германии в Россию началась в период религиозных воин в частности 30-летней войны когда на территории Германии происходила мясорубка всех против всех) вторая волна переселенцев в период царствования немки Екатерины 2 на Российском престоле)



И да действительно о каком патриотизме может идти речь,когда немецкие переселенцы в основном жили колониям в поволжье,исповедовали свою веру,говорили только на своем языке и редко входили в контакт с местным населением) у Пикуля в романе "На задворках великой империи" очень показательна история немецких колонистов проживающих в восточном Казахстане)

"Да князь,-я не вижу особого греха,ежели наши головотяпы возьмут от немцев все самое рациональное в развитии форм ведения сельского хозяйства

-вы ошибочно думаете,ответил Мышецкий-что на землях Уренской губернии(Семипалатинск) расселились какие-то добрые дяденьки инструкторы.Совсем нет!это скорее создатели крепостей латифундий среди порабащенного народа.И мне кажется что высокому сенату совсем не пристало поддерживать идею колонизации Германией русских просторов потомство будет судить...но кого?"





то есть пример с Немцами в теме про патриотизм немного не уместен я думаю,было плохо в Германии переехали в Россию тут и не думали ассимилироваться прожили 300-400 лет,стало плохо тут уехали обратно в фатерлянд,станет там опять плохо,вернутся обратно)