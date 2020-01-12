Цитата: Богатые, успешные и счастливые люди очень работоспособны и сами создают свой график и настроение.



Цитата: Эксперты заметили: всех людей, добившихся успеха, объединяет одна привычка – ранний подъём.



вроде написали что они сами индивидуально создают свой график и тут же пишут, что все как один встают рано.



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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37318 но в распорядке Тима Кука нет ничего сверхординарного: он спит по 7 часов в сутки и просит подчинённых не беспокоить его после 20.45. Именно в это время Тим уходит ко сну"Источник:

Капец,всё само интересное начинается вечером,а он в 9 вечера уже дрыхнет.