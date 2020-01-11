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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4872
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Инженер человеческих душ .

Батюшка? Или тоже психолог?))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1979
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.01.20 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Батюшка?

----Не-а , победитель политической олимпиады г.Кустаная 198 ... года .
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2615
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.01.20 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/У меня можете поучиться тоже/


Ну так учите)

А то либо первую либо вторую цель приследуете)


Предлагаю,всем старичкам завести по ветке и там по темам нести доброе,вечное,разумное)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1979
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.01.20 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
дока в своем,

----Так в чем я дока ??
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2615
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.01.20 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/----Так в чем я дока ??//




Скажите всем) будем знать)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1979
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.01.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Во сне приснилось. Три зайца, а Уха два.

----А сегодня что приснилось?
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 660
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.01.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А сегодня что приснилось?
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