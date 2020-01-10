pro100tak Re: Что изменится в социальной сфере в новом году? #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 427

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:33 Цитата: ACROS:

взращивают поколение ИЖДИВЕНЦЕВ которое выстрелит через 15-20 лет

Оно уже выращено. Ведь мы же все, особенно которые могли бы эти процессы упредить, были заняты. Глобальные проблемы же стояли. Борьба за позиции, место под солнцем, укрепление, разделение, распределение, приватизация, компаньоны, разборки с ними и родственниками, новое строительство или строительство нового, сплошь только вузы, и дрпр - где-то там по дороге и потеряли одно поколение. Щас ищем раков по 5 рублей, но вчера... Между прочим, в этом знаменитом монологе Карцева есть же знаменательные слова - "ну все, надо бежать, но некуда. Надо идти, но не знаю куда". Еще если и латиница выстрелит, то еще пару поколений потеряем, при том что у нас и так-то нет нормальных учебников. Да хоть на русском, хоть на казахском. https://timeskz.kz/62358-mnenie-latinica-buduschaya-tragediya-kazahskogo-naroda.html Есть тут спорные моменты или мнение, с которым можно не соглашаться, но суть верна в любом случае. А все это затеяно как отвлечение для барахтания - надо или все же нет. И можно поискать в Сети другие высказывания и статьи такого авторитетного человека. Добавлю только, поскрести любого из неправильно получавших соцпособия от государства - раскопаешь чиновника. Вот как-бы поле деятельности для всяких наших органов.