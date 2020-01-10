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§ NG.kz
Что изменится в социальной сфере в новом году?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37747
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае, в областном пресс-клубе, 10 января, чиновники рассказывали об изменениях в социальной политике государства, которые вступили в силу с 1 января 2020 года.
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§ ACROS
Re: Что изменится в социальной сфере в новом году?
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 10.01.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно надо помогать многодетным матерям( они рожают будущих солдат, будущих налогоплательщиков), но что то государство делает не так, не так как в Советском Союзе, там тоже было много многодетных матерей, но все они как правило РАБОТАЛИ.
Тем более всё делается в пожарном порядке, непродуманно, после трагической гибели в пожаре малолетних деток в астане, государство просто спасовало перед митингами матерей, ОНО и сейчас находиться в состоянии прострации. Нет чёткой программы действия или как они любят иностранные термины пресловутой ДОРОЖНОЙ карты.
С этими АСП и ГСП государство, вернее нынешние чиновники из правительства, взращивают поколение ИЖДИВЕНЦЕВ которое выстрелит через 15-20 лет. Сейчас надо создавать рабочие места именно для многодетных матерей ( облегчённый режим работы, льготная тарифная сетка оплаты, работа на дому и так далее) - она сама себе зарабатывает; её пенсионные отчисления вырастут; и самое главное: воспитательный эффект для детей - всё достаётся через труд.
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§ КГСПС
Re: Что изменится в социальной сфере в новом году?
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 988
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.01.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Думают, потушили.А нет, тлеет.
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§ pro100tak
Re: Что изменится в социальной сфере в новом году?
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 11.01.20 - 02:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
взращивают поколение ИЖДИВЕНЦЕВ которое выстрелит через 15-20 лет

Оно уже выращено. Ведь мы же все, особенно которые могли бы эти процессы упредить, были заняты. Глобальные проблемы же стояли. Борьба за позиции, место под солнцем, укрепление, разделение, распределение, приватизация, компаньоны, разборки с ними и родственниками, новое строительство или строительство нового, сплошь только вузы, и дрпр - где-то там по дороге и потеряли одно поколение. Щас ищем раков по 5 рублей, но вчера... Между прочим, в этом знаменитом монологе Карцева есть же знаменательные слова - "ну все, надо бежать, но некуда. Надо идти, но не знаю куда". Еще если и латиница выстрелит, то еще пару поколений потеряем, при том что у нас и так-то нет нормальных учебников. Да хоть на русском, хоть на казахском. https://timeskz.kz/62358-mnenie-latinica-buduschaya-tragediya-kazahskogo-naroda.html Есть тут спорные моменты или мнение, с которым можно не соглашаться, но суть верна в любом случае. А все это затеяно как отвлечение для барахтания - надо или все же нет. И можно поискать в Сети другие высказывания и статьи такого авторитетного человека. Добавлю только, поскрести любого из неправильно получавших соцпособия от государства - раскопаешь чиновника. Вот как-бы поле деятельности для всяких наших органов.
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§ Змея Подколодная
Что изменится в социальной сфере в новом году?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 819
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.01.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
взращивают поколение ИЖДИВЕНЦЕВ которое выстрелит через 15-20 лет.

Это поколение уже стоит с требованиями возле Акиматов. И все просят денег и квартир. Ни один из этой толпы не попросил работу или переобучение на другую специальность, ну или повышение квалификации. А еще можно на мост пойти и усиленно делать вид, что пытаешься свести счеты с жизнью, ибо денежек у тебя нету, а работать нет желания. Про это потом в новостях покажут и в газетах напечатают. И сердобольные люди будут хаять власть, до чего страну довели,ироды. Сценарий. Классика нашего,Казахстанского жанра.
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§ drakon
Что изменится в социальной сфере в новом году?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18284
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
вернее нынешние чиновники из правительства, взращивают поколение ИЖДИВЕНЦЕВ которое выстрелит через 15-20 лет.

А где будут эти чиновники, через 15-20 лет?
Они - будут с кучей Медалей на груди,
и с огромной Пенсией, отдыхать,на островах.
Исполнив свой долг, перед ИЖДЕВЕНЦАМИ... :lol: :-o
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§ alex_60
Что изменится в социальной сфере в новом году?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6885
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А где будут эти чиновники, через 15-20 лет? Они - будут с кучей Медалей на груди, и с огромной Пенсией, отдыхать,на островах.


завидуешь.
через 15-20 лет в КЗ никто работать не будет. все будут на островах.
по программе АСП.

[Исправлено: alex_60, 11.01.2020 - 16:03]
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§ 3DO
Re: Что изменится в социальной сфере в новом году?
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2026
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.01.20 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Это поколение уже стоит с требованиями возле Акиматов. И все просят денег и квартир. Ни один из этой толпы не попросил работу или переобучение на другую специальность, ну или повышение квалификации"
+100500! ППКС!
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§ Я
Что изменится в социальной сфере в новом году?
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 12.01.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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