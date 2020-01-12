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§ NG.kz
На полшага впереди всех. Психолог рассказала, почему полезно рано вставать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37747
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.20 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты заметили: всех людей, добившихся успеха, объединяет одна привычка – ранний подъём. Во сколько нужно вставать, чтобы не проспать всю жизнь, как воспитать в себе "жаворонка" и какие ритуалы нужно уметь проводить утром?
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§ Я
Re: На полшага впереди всех. Психолог рассказала, почему полезно...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 12.01.20 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А местных примеров нет ?
Жаль . Хотя исходи из того , что "всех людей, добившихся успеха, объединяет одна привычка – ранний подъём" за примерами нужно посетить сельчан
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§ Добринцофф
Re: На полшага впереди всех. Психолог рассказала, почему полезно...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6912
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.01.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Богатые, успешные и счастливые люди очень работоспособны и сами создают свой график и настроение.

Цитата:
Эксперты заметили: всех людей, добившихся успеха, объединяет одна привычка – ранний подъём.

вроде написали что они сами индивидуально создают свой график и тут же пишут, что все как один встают рано.

Цитата:
но в распорядке Тима Кука нет ничего сверхординарного: он спит по 7 часов в сутки и просит подчинённых не беспокоить его после 20.45. Именно в это время Тим уходит ко сну"

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37318

Капец,всё само интересное начинается вечером,а он в 9 вечера уже дрыхнет.
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§ maxsaf
На полшага впереди всех. Психолог рассказала, почему полезно рано вставать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4872
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Капец,всё само интересное начинается вечером

Ну он же не знал )))
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§ maxsaf
На полшага впереди всех. Психолог рассказала, почему полезно рано вставать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4872
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я всегда думал, что просыпаться от естественных причин, а не по будильнику - что может быть лучше? Довелось как-то работать со второй смены. Шикарно. На работу к трем, домой за полночь. Спишь потом пока спать хочется ))

[Исправлено: maxsaf, 12.01.2020 - 12:12]
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