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§ NG.kz
Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37747
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внештатный советник президента Казахстана Олжас Худайбергенов рассказал о встрече с министром труда и социальной защиты населения, на которой обсуждался вопрос использования пенсионных накоплений на покупку жилья.
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§ alex_60
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6885
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//далее продолжится работа по реформе пенсионной системы в целом,//

и что сие значит?
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§ Гога
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1979
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.01.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и что сие значит?

-----И это значит , вы уважаемый , без пенсии останетесь !
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§ Змея Подколодная
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 819
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.01.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
министр так же, как и он, является сторонником сингапурской пенсионной модели.

А коррупцию мы победим также, как и в Сингапуре? Нет ли кого из наших чиновников, кто является сторонником антикоррупционной стратегии на примере Сингапура?
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§ drakon
Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18284
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
стратегии на примере Сингапура?

Или Китая... :lol: :-o
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§ drakon
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18284
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и что сие значит?

Алекс, видиш на фотке, деньги - лежат?
Это - размер твоей пенсии... :oops: :-o
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§ Добринцофф
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6912
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.01.20 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покупаешь на пенсионные накопления пару квартир,сдаёшь эти квартиры в аренду и получаешь гарантированный доход,чем вам не пенсия?
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§ drakon
Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18284
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
получаешь гарантированный доход,чем вам не пенсия?

И никаких "чёрнык" риэлторов, не надо - бояться?
Ах да, их уже посадили... :lol: :oops: :-o
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§ Добринцофф
Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6912
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.01.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И никаких "чёрнык" риэлторов, не надо - бояться? Ах да, их уже посадили...

В Германии такая схема не сработает,у вас там никаких пенсионных накоплений не хватит что бы квартиру купить,поэтому придётся всю жизнь на подачки от государства в супермаркетах просрочку покупать. :-)
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§ drakon
Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18284
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
поэтому придётся всю жизнь на подачки от государства в супермаркетах просрочку покупать.

Добринцофф,как - некультурно. И зачем, например мне на пенсии,дом покупать?... :lol: :oops:
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§ arman_kst
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало накоплений - это серая зарплата. Человек получает 150 тыс тенге, значит надо чтобы в ЕНПФ поступало 15 тыс тенге
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§ arman_kst
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще надо разрешить распоряжаться своими деньгами, без возможности их снимать. Например, я мог переводить все накопления на депозит в банк на год под 13,2% или в разные банки.
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