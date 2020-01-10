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§ NG.kz
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37746
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2019 году казахстанцы, заявившие о коррупционных правонарушениях через call-центр "1424", получили в качестве вознаграждения в общей сложности около 1,5 миллиона тенге.
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§ сайлау курманов
Re: 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3410
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.01.20 - 07:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо бояться кредитов, я всю жизнь живу на них, вот коттедж свои выкупил десять лет платил по восемьдесят тысяч, а второй магазин не потянул, пришлось продать вместе с ипотекой, брал за девять, ушла за тринадцать лямов, если будет трудно не тяните сразу избавляемся, иначе под аукцион можно попасть, но процедура долгая история, успеете добровольно продать
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§ 3DO
Re: 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2026
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.01.20 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Поощрять стукачество. Мда, далеко поидем"
Вот ты, как я понял, уже взрослый дядька, а несешь порой х**ню, как школьник-ауешник, или какой-то уркаган.
Каждый раз, читая это дерьмо про "стукачество", предлагаю вам, в случае, когда/если будут грабить/насиловать твою мать/жену/сестру - просто пройти мимо, а лучше снять видос и потом подарить им на дату. Но главное в полицию не обращаться, это жЫ зашквар, нипопацански. Что вы за существа такие?
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§ сайлау курманов
Re: 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3410
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.01.20 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданин, вы не путайте грабеж и насилование с обыкновенным доносом на кого-то, никто ведь не спрашивает у чиновников откуда взялись дворцы и джипы и другое, все тихо-молча помалкивают чтоб шею не свернули на повороте
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§ 3DO
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2026
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.01.20 - 02:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "грабеж и насилование с обыкновенным доносом на кого-то"
Преступление есть преступление, если Закон не трактует иначе. Давай исходить из этого.
"Донос на кого-то" - ну да, там-то лохи сидят, видимо. Тебя нищету на Приоре обрызгал случайно сосед на Лексусе (ну точно наворовал на дорогую машину, не мог сам купить, бы) - написал ты на него донос, через пару дней его разумеется закрыли, поверив тебе на слово, и вот ты уже получил 1/3 его Лексуса. Вот профит же части населения, так что ли?!

[Исправлено: 3DO, 12.01.2020 - 02:17]
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§ maxsaf
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4870
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 02:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
ведь не спрашивает у чиновников откуда взялись дворцы и джипы и другое, все тихо-молча помалкивают чтоб шею не свернули на повороте

Видимо потому что это не поощряется. Дайте хотя бы 10% от награбленного, и люди так спросят, что мало не покажется.
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§ maxsaf
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4870
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 02:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Поощрять стукачество

Кому нечего скрывать - тем доносы не страшны, а те, у кого "рыльце в пушку" - на зоне смогут пополнить свой жаргонный словарный запас.
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