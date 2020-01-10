3DO 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2026

Регистрация: 14.11.07 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:15 Цитата: "грабеж и насилование с обыкновенным доносом на кого-то"

Преступление есть преступление, если Закон не трактует иначе. Давай исходить из этого.

"Донос на кого-то" - ну да, там-то лохи сидят, видимо. Тебя нищету на Приоре обрызгал случайно сосед на Лексусе (ну точно наворовал на дорогую машину, не мог сам купить, бы) - написал ты на него донос, через пару дней его разумеется закрыли, поверив тебе на слово, и вот ты уже получил 1/3 его Лексуса. Вот профит же части населения, так что ли?!



[Исправлено: 3DO, 12.01.2020 - 02:17]