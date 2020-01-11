3DO Re: Сможет ли Закон "О статусе педагога" улучшить... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2026

Регистрация: 14.11.07 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:39 Цитата: "Сможет ли Закон "О статусе педагога" улучшить престиж профессии?"

Лично мое мнение, что - нет.



Цитата: "Зарплата повышается на 25% в 2020 году"

Материальное поощрение, это конечно очень важно - но, не решающее для выбора специальности/профессии, когда важнее все-таки предрасположенность, ну или, простите за банальщину - желание, призвание.



Цитата: "Штрафы за унижение чести и привлечение к несвойственным функциям"

Самое странное и аморфное в этом законе, как по мне.



Цитата: "Привлекают к несвойственным функциям – это мягко сказано. Скорее принуждают"

Ну, так у нас и принудительной подписки, вроде как нет, истребили же всю. Или нет?



Цитата: "Также теперь за оскорбление педагога предусмотрен штраф"

Не понятен механизм. Я давно не был в школе, там в кабинетах везде средства аудио/видео фиксации уже стоят? Когда яжеродитель бьет в лицо учителя при свидетелях - тут понятно. Ну вот нахамил малолетний долб**б учителю, оскорбил - как он, учитель это докажет, если школотрон будет вы отказе? Слово против слова - не объективно.



В общем, хочется верить в светлое будущее учителей и что закон поможет. Ну, что-то подсказывает, что будет как всегда у нас: строгость закона компенсируется возможностью его обойти. Да и ментальность уже не та.