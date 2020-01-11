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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6885
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вышел на балкон, посмотрел на луну, яркая такая.
"муравьи" на планете Земля ракетами друг друга. ...пока..
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2614
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.01.20 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога кем работали раньше?) Кто по специальности?)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6885
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Польшу в Европе никто не любит.
почему терпят?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1978
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.01.20 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
кем работали раньше?

----Юстас АЛЕКсу --- с какой целью интересуетесь ??
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1978
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.01.20 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
alex_60

----Алик , будь мужчинной - ответь насчёт дружбы?!?!?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2614
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.01.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата--//Юстас АЛЕКсу --- с какой целью интересуетесь ??//




Для информативности форума) просто расскажите) у меня принцип учится у тех кто дока в своем,вот и интересно,кем вы работаете)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1978
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.01.20 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Гога кем работали раньше?) Кто по специальности?)

-----Зачем это вам ??
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2614
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.01.20 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//--Зачем это вам ??//




Ну просто интересно) в какой сфере хоть скажите)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1978
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.01.20 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
дока в своем

----И в чем я дока ??
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1978
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.01.20 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95

Давай в личку , а то alex_60 подслушает
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1978
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.01.20 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60 не отвечает на мужскую дружбу , abaika95 тоже слилься !? maxsaf - дружище , давай хоть с тобой погутарим .
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у меня принцип учится у тех кто дока в своем,

У меня можете поучиться тоже ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
дружище , давай хоть с тобой погутарим .

Я рад бы, но не выйдет. У меня две цели - помочь родным и поржать. )) Абайка в курсе ))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1978
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.01.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
учится у тех кто дока

----Вот не пойму , где он увидел **учится у тех кто дока-abaika95** где я дока ?? Я прям таки возгордился .
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1978
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.01.20 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Гога кем работали раньше?

----Инженер человеческих душ .
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