Цитата: Серый волк:

Есть источники явно показывающие что руки у него не по локоть в крови, а по уши. И занимался он используя миллионы из бюджета как раз организицией актов террора.

А источники можно в студию? Да и повод ли это для убийства первых политических лиц страны?

Так можно и смерть Хусейна и Каддафи оправдать. Но оправданий там ноль.

А результат - беженцы, на лицо однако.