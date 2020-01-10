Цитата: таноми52:

А Гога, который напостил почти 2 тыс. , не в друзьях. Почему? Что за дискриминация?

Таноми, я у Гоги, первый друг, так же как и у тебя.Никакой - дискриминации.

Это у Адекса нет ни одного. Даже я Алексу - не друг.Нет,у меня фрака,

поэтому - наверное...