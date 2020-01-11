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§ NG.kz
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37746
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.
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* alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6875
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а то что снимали и знали что снимать, это понятно.
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* alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6875
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по большому то тема закрыта.
о чем еще говорить.
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* alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6875
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо за внимание, до свидания.
конец фильма.
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§ elektron
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4236
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.01.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Есть источники явно показывающие что руки у него не по локоть в крови, а по уши. И занимался он используя миллионы из бюджета как раз организицией актов террора.

А источники можно в студию? Да и повод ли это для убийства первых политических лиц страны?
Так можно и смерть Хусейна и Каддафи оправдать. Но оправданий там ноль.
А результат - беженцы, на лицо однако.
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§ elektron
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4236
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.01.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И дестабилизация обстановки, вот зачем? Зачем амеры это делают?
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§ Серый волк
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11062
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.01.20 - 22:17
Комментарий удален модератором.
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