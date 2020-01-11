Цитата: Нурбанчик: А с Украиной произошел тем более какой-то ужасный рок, ведь в 2001 году ВС Украины сами по ошибке сбили над Черным морем российский пассажирский самолёт Ту-154 а/к Сибирь.

Да, да. Именно об этом с самого начала подумал.

Но мы живем в мире материальном.

А не с шаманами и прочими религиозными или суеверными атрибутами объяснений.

Цитата: Нурбанчик: Это не позор, это провокация Пентагона, вернее даже сказать политический терроризм по отношению к Ближнему Востоку.

Советую сменить источники и почитать чем же этот так называемый страж революции генерал занимался.

Есть источники явно показывающие что руки у него не по локоть в крови, а по уши.

И занимался он используя миллионы из бюджета как раз организицией актов террора.

И получил прямо в кокарду высокоточной ракетой на месте преступления сильно поздно.

На его деяния слишком долго смотрели и уговаривали оголтелого мученика исламской революции.



Кстати если посмотреть деформированное сознание иранского общества в целом, то они считают на полном серьёзе, что разрушили их проклятые американские базы своим могучим ракетным ударом и отомстили по полной убив целую кучу фрагов!

Степень деформации сознания там шикарнейшая для изучения.

Местным ономастам с их крохотными комнатными деформациями до тех высот ещё далеко как до луны пешком.



А в самолёте как раз большей частью летела иранская но цивилизованная часть публики, которая от этого бедлама выбрала Канаду и другие цивилизованные страны без деформаций и приезжала в новогодние на Родину.