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§ NG.kz
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37746
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.
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§ alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6875
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Иран должен был запретить полеты, когда начали стрелять


основания? на территории Ирана военных действий не велось.

[Исправлено: alex_60, 11.01.2020 - 13:59]
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§ Нурбанчик
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 11.01.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
повторюсь . в другой ветке писал. утром. Виноват Трамп,

Полностью согласен с вами.
Напряжённая обстановка в регионе привела к катастрофически ужасному, с человеческими жертвами,происшествию.
А с Украиной произошел тем более какой-то ужасный рок, ведь в 2001 году ВС Украины сами по ошибке сбили над Черным морем российский пассажирский самолёт Ту-154 а/к Сибирь. При этом власти Украины юридически так и не признали ошибку своих ВС. Посмотрим как будет вести себя Иран.
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§ Нурбанчик
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 11.01.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот интересно, откуда у них видео? Они что заранее знают какой самолёт собьют и съёмку делают?

Действительно, прям знали что снимать. Такое предположение, что иранских военных подвели преднамеренно под такую ситуацию. Но это только предположение. Все это очень прискорбно, что погибли ни в чем не винные люди
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§ abaika95
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2608
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.01.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эт какой-то позор....


В одни ворота пока конфликт

Генерала потеряли
Чужой самолёт нечайно подбили
Весь мир против себя настроили
Американцам даже стрелять не надо,пролететь пару раз над их АЭС они и сами его подорвут нечайно


Нашим надо в Нур-султане всех за стол переговоров посадить,вот это действительно достойно будет
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§ Нурбанчик
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 11.01.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Эт какой-то позор.... В одни ворота пока конфликт

Это не позор, это провокация Пентагона, вернее даже сказать политический терроризм по отношению к Ближнему Востоку.
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§ Змея Подколодная
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Змея Подколодная


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Сообщений: 819
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.01.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Действительно, прям знали что снимать.

А откуда видео? Я что то найти не могу. Может со спутника? Такое может быть?
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§ alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6875
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
какой-то ужасный рок, ведь в 2001 году ВС Украины сами по ошибке сбили над Черным морем российский пассажирский самолёт Ту-154 а/к Сибирь. При этом власти Украины юридически так и не признали ошибку своих ВС


а ведь да. было. плюс малайзия. точно рок.
президент конечно опыта ноль.для таких случаев.особенно.
смутило сегодня.
потребовал от Ирана официальных извинений,
наказания виновных и выплаты компенсаций.
а помолчать, дождаться официальных заявлений.
и главное- выплаты компенсаций. ну к чему это.
одно следует из другого.
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§ alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6875
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот еще про это.
//В Государственной Думе раскритиковали позицию властей Ирана, признавших вину за крушение пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который по ошибке был сбит военными около Тегерана.//
//«Это был ракетный удар, спровоцированный США, то есть ответные действия со стороны Ирана, непреднамеренные. Здесь нужно осуждать и действия США, и действия Ирана по части сбитого самолета»,///
//произошедшее — это не позиция государства Иран, а ошибка одного из военнослужащих. «В рамках тех событий, которые происходили, в суматохе из-за недостаточно профессиональных действий и скоропалительного решения в части наведения и пуска ракеты теоретически допустить такое возможно»//
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§ Серый волк
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Серый волк


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Сообщений: 11062
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.01.20 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Если они по ошибке ядерной бомбой пол-мира угробят, у вас все равно виноват будет Трамп. Почему? Потому что не перебил всех генералов?

Это мировозрение такое. для того экземпляра /// не удивительно.
Просто у иранских масс одно мировозрение, не случайно привел источник в Иране в посту №3.
Там очень показательна риторика, которая наиболее ценна, и которую все перепечатывальщики-журналисты вычистили из своих переписулек.
А она очень показательна.

А у этого экземлпяра другое миропанимание. ///
Ничего другого у них возникнуть в голове не может. :-)
Самая большая ошибка в СССР была как раз в отсутствии механизмов глубокой цивилизации мелких населённых пунктов по типу малоэтажной америки.
Их конечно и учили бесплатно и в ВУЗы по квоте брали и отёсывали как могли и газеты за три копейки им каждый день носили.
Но глобально мировозрение так и не поменяли как и образ жизни цивилизованный не создали.
В итоге их дикое нашествие на город в других условиях дало то, что дало.
///

[Исправлено: Iney, 11.01.2020 - 21:15]
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§ Серый волк
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11062
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.01.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: Вот интересно, откуда у них видео? Они что заранее знают какой самолёт собьют и съёмку делают? :-x
Нужно смотреть в качественные источники. И анализировать.
Тихий ночной абсолютно тёмный деревенский пригород. Ни звука! Факел в небе. Удивительно?

Через 10 секунд доходит звук с запозданием от низкой скорости звука.
Человек за это время достал смартфон и включил запись.
В кадре горящий факел пологое снижение в сильном отдалении.
Для дешёвого смарфтона не очень, в реальности хорошо хоть и далеко видно.
Воздух в Иране чистый с крайне низкой влажностью и видимость отличная.
Далее вторая ракета попадает уже вдогонку у земли, что объясняет если подумать, почему вспышка и почему борт прилетел не цельным к земле (мы видели факел и подобие полёта цельного) а в виде следа высева обломков.
То есть обломки разлетались не от удара о землю, (другой характер) а от очень близкого к земле разрушения. Об этом хорошо говорит полоса высева обломков видная при облёте места падения с воздуха.
Все фото в сети присутствуют. Ищите. Можнь было догадаться ещё до прибытия экспертов.
Конечно доказательством будет шрапнель БЧ ракет в телах, багаже и обшивке.

Цитата:
arman_kst: Иран должен был запретить полеты, когда начали стрелять
Адекватные авиакомпании и страны сами так и сделали без Ирана... Почему это не сделал Иран?
Это самый сложный вопрос.
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§ alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6875
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 21:43
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11062
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.01.20 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик: А с Украиной произошел тем более какой-то ужасный рок, ведь в 2001 году ВС Украины сами по ошибке сбили над Черным морем российский пассажирский самолёт Ту-154 а/к Сибирь.

Да, да. Именно об этом с самого начала подумал.
Но мы живем в мире материальном.
А не с шаманами и прочими религиозными или суеверными атрибутами объяснений.
Цитата:
Нурбанчик: Это не позор, это провокация Пентагона, вернее даже сказать политический терроризм по отношению к Ближнему Востоку.

Советую сменить источники и почитать чем же этот так называемый страж революции генерал занимался.
Есть источники явно показывающие что руки у него не по локоть в крови, а по уши.
И занимался он используя миллионы из бюджета как раз организицией актов террора.
И получил прямо в кокарду высокоточной ракетой на месте преступления сильно поздно.
На его деяния слишком долго смотрели и уговаривали оголтелого мученика исламской революции.

Кстати если посмотреть деформированное сознание иранского общества в целом, то они считают на полном серьёзе, что разрушили их проклятые американские базы своим могучим ракетным ударом и отомстили по полной убив целую кучу фрагов!
Степень деформации сознания там шикарнейшая для изучения.
Местным ономастам с их крохотными комнатными деформациями до тех высот ещё далеко как до луны пешком.

А в самолёте как раз большей частью летела иранская но цивилизованная часть публики, которая от этого бедлама выбрала Канаду и другие цивилизованные страны без деформаций и приезжала в новогодние на Родину.
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§ Серый волк
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11062
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.01.20 - 21:45
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6875
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
это провокация Пентагона, вернее даже сказать политический терроризм по отношению к Ближнему Востоку.


однозначно.
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§ alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6875
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так уже на Украине начинают говорить, что надо наказать Россию..
за то что у нее дипломатические отношения с Ираном.
обком америкосов работает....

[Исправлено: alex_60, 11.01.2020 - 21:49]
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