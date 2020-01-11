Змея Подколодная Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 819

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:57 Цитата: министр так же, как и он, является сторонником сингапурской пенсионной модели.

А коррупцию мы победим также, как и в Сингапуре? Нет ли кого из наших чиновников, кто является сторонником антикоррупционной стратегии на примере Сингапура?